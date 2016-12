Vila do Artesão tem decoração especial

A Vila do Artesão se preparou de uma forma toda especial para esse Natal, através de uma decoração que vem iluminando o espaço público durante todo este mês de dezembro, que marca as festividades de fim de ano, com datas como o Natal e fim de ano onde as pessoas se confraternizam na esperança de um ano seguinte melhor do que o atual. Para isso, a Prefeitura Municipal de Campina Grande investiu em uma iluminação especial que contempla os principais prédios públicos da cidade, incluindo assim o ponto de cultura da Vila do Artesão.

Além da iluminação os artesãos que produzem e comercializam os seus produtos na Vila, fizeram um Presépio de Natal produzido todo em algodão colorido e de forma artesanal, tendo ainda na composição da decoração uma árvore de Natal feita de pneus reciclados e outra feita de papelão, sempre utilizando materiais que já não tinham mais utilidade, mas que nas mãos dos talentosos artesãos se tornaram verdadeiras obras artesanais.

A equipe administrativa da Vila do Artesão, também engajados nessas festividades de fim ano, ajudaram a compor a Santa Ceia, que está localizada na Casa de Taipa da Vila, que faz parte da cidade cenográfica montada naquele espaço. Dessa forma todas as representatividades estão presentes no ponto de cultura neste final de ano, dando assim as características natalinas que tanto atraem campinenses e turistas.

O período natalino é aguardado durante todo ano pelos artesãos, tendo em vista que o número de vendas aumenta de forma considerável nesta época do ano, perdendo apenas para o São João. Os chalés estão abastecidos com peças que remetem a esse período festivo. A Vila do Artesão funciona de segunda a sábado no horário que vai de 10h às 18h, para maiores informações entrar em contato através do número: 3322-2425.