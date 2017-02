Venda de oito mil toneladas de milho

O governo federal autorizou a venda de 200 mil toneladas de milho dos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o Nordeste. Só para a Paraíba serão oito mil toneladas. O objetivo é eliminar o intermediário na venda e garantir o acesso ao produto a preços melhores para criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos, afetados pela seca.

“É um grande alívio para o homem do campo. Só quem conhece as dificuldades por que passam os pequenos produtores paraibanos pode avaliar o alcance dessa medida, que começa desonerando o criador de animais e termina por beneficiar o consumidor” – comemorou o senador Cássio Cunha Lima.

COMO COMPRAR – Cássio lembra que, para comprar o milho pelo Programa de Vendas em Balcão, é necessário fazer um registro prévio no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores (Sican), que está disponível no site da Conab. Em seguida, o produtor deve comparecer a uma unidade da Conab levando cópia do RG e do CPF, além de comprovantes de identificação e de endereço.

O site da Conab é: http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1580&t=2.