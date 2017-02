TSE abre ano judiciário de 2017 com homenagem a Teori Zavascki

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, em nome dos demais ministros da Corte, iniciou a sessão plenária de abertura do ano judiciário forense do Tribunal nesta quarta-feira (1) prestando homenagem ao ministro substituto da Corte, Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo no último dia 19.

O ministro lamentou a perda de Teori Zavascki, “nesse delicado e vertigioso momento por que passa o país, quando o sentimento de luto e tristeza se abateu sobre a magistratura e toda a sociedade brasileira”.

Segundo Gilmar Mendes, Teori Zavascki foi um notável magistrado de conduta austera e inestimável saber jurídico. “Teori nos deixa um precioso legado pela incansável defesa da Constituição, por sua contribuição pelo fortalecimento da democracia, pela ética e retidão que pautavam suas decisões”.

Sustentou que o ministro Teori foi irrepreensível em sua trajetória profissional. Salientou que a cordialidade peculiar do ministro “nos transmite a missão de dar continuidade ao seu mister na constituição da justiça e da cidadania, em um processo democrático transparente”.

O presidente do TSE afirmou ainda que “a emoção e a consternação pela despedida do amigo querido e juiz magistral, em tão dolorosa circunstância, torna ainda mais relevante a nossa responsabilidade de honrar sua memória, com a busca pela concretização da justiça”.



Em seguida, o vice-procurador-geral Eleitoral, Nicolau Dino, em nome do Ministério Público, disse que o ministro Teori Zavascki, por meio de seus acórdãos em todos os caminhos que serviu durante sua trajetória profissional, marcou uma presença austera e equilibrada inclusive no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Para além das qualidades de um bom juiz, percebi no ministro Teori Zavascki que, para ser um bom juiz, é fundamental, antes de tudo, ser um homem bom. Que os deveres, as funções e as responsabilidades de um bom juiz podem até ser aprendidos em manuais, mas a matéria prima de tudo isso para frutificar e assumir feição jurídica deve estar inscrita em sua alma”, acentuou.

Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o ex-ministro do TSE Fernando Neves manifestou homenagem a Teori Zavascki. Fernando Neves ressaltou o caráter firme e a consistência jurídica do ministro falecido. Salientou que, antes mesmo de se tornar juiz do TSE, o ministro já participava dos assuntos referentes à Justiça Eleitoral. “O ministro Teori Zavascki permanecerá na história da Justiça Eleitoral por suas intervenções sempre claras e consistentes”, acentuou.

