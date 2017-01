Ministro diz que reservatórios serão abastecidos

As águas que vão abastecer a população no semiárido brasileiro, depois de concluídas as obras da Transposição do Rio São Francisco, já estarão em reservatórios no primeiro trimestre de 2017. A afirmação foi do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que encerrou no sábado (11) a inspeção que fez ao Projeto nos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba.

“É uma obra estratégica e fundamental para que possamos garantir água para os brasileiros desta região“, afirmou Barbalho. Durante dois dias ele acompanhou o andamento dos trabalhos in loco, reuniu-se com equipes técnicas do Ministério e de construtoras, visitou famílias reassentadas em uma vila produtiva rural, sobrevoou toda a extensão das obras e fez um balanço positivo da vistoria às infraestruturas.

Vale frisar que, além de reafirmar que as obras físicas da Transposição estarão prontas em dezembro próximo, o ministro também admitiu estudos sobre a interligação dos Rios São Francisco e Tocantins.