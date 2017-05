A presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba expediu Nota Oficial informando que haverá, nesta sexta-feira, dia 28 de abril de 2017, expediente normal em todas as unidades do Poder Judiciário estadual.

Na nota, a Presidência ressalta que respeita os movimentos sociais, mas reitera que a decisão leva em conta a extrema premência da prestação jurisdicional e dos serviços judiciários.