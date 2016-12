Só faltava essa: MPT pede suspensão das obras da transposição

O Ministério Público do Trabalho (MPT) pediu a suspensão imediata das obras da transposição do Rio São Francisco, no Eixo Leste, na Paraíba. O órgão emitiu uma recomendação nesta quinta-feira (15) aos consórcios São Francisco Leste e Bacia do São Francisco.

Em outubro, a obra chegou a 90,5% de execução e está prevista para ser concluída em janeiro de 2017, segundo o Ministério da Integração Nacional.

O G1 entrou em contato com o Ministério sobre o pedido de paralisação na obra, mas as respostas ainda não foram enviadas pela assessoria de imprensa do órgão.

No documento, os procuradores pediram a suspensão imediata das obras do Túnel Monteiro, devido ao grave risco de acidente de trabalho no local. De acordo com o grupo que participou de força-tarefa na região, o serviço no túnel está em desacordo com a legislação que trata de trabalho em ambiente confinado.