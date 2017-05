Sintab recebe servidores de outras cidades em adesão à greve geral

O coordenador de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab), Napoleão Maracajá, falou sobre a realização da greve geral nesta sexta-feira (28) contra as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo federal.

– A perspectiva é muito grande em virtude de tudo que tem acontecido no Brasil. Estamos de luto, a reforma mexe com a parcela muito importante do povo brasileiro, a mais numerosa. Compreendemos que entre muitos pontos que são nocivos para o povo que é trabalhador é o artigo que diz que o dialogado tem mais valor do que o legislado, ou seja, aquilo que for acordado se sobrepõe à lei – disse.

O sindicalista esclareceu que se o movimento fosse realizado no próximo feriado, 1º de maio, quando é comemorado o Dia do Trabalhador, talvez não tivesse o mesmo impacto que ocorre atualmente.

– Perceba que as organizações de classe da parte patronal estão emitindo notas, há uma reação. O movimento tem esse sentido de causar o impacto, de chamar atenção. Acho que nesse sentido, apesar de no feriado de 1º de maio as pessoas teoricamente serem liberadas para participar, penso que não teria o mesmo impacto que tem hoje – explicou.

Maracajá anunciou que a concentração do Sintab ocorrerá na AABB, às 8h, nesta sexta-feira, em Campina Grande.

– Vamos recepcionar não apenas os servidores de Campina Grande, mas servidores de outros municípios que virão para Campina. Com exceção de Esperança, que fará movimento junto com a Igreja Católica e com Sindicato Rural. Vamos sair em caminhada até a Praça da Bandeira, esperamos nesta caminhada em torno de 40 mil pessoas. Esse é o percurso que o Sintab fará – anunciou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Cariri AM.

