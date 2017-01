PSD terá candidato ao governo

O deputado federal e presidente estadual do PSD, Rômulo Gouveia, garantiu nesta segunda-feira (26) que a sigla terá um candidato a governador ou a senador nas eleições de 2018. Porém, ele não quis falar de nomes. A afirmação foi dada em entrevista ao programa Correio Debate, da rádio 98FM/Correio Sat.

“Vamos ter candidatura, se não tiver governo, estará no Senado. Temos um quadro bom. Temos o prefeito da Capital, tem deputado federal. Vamos discutir. Pode ser Cartaxo, Lucélio, Rômulo. Eu estou trabalhando para a reeleição”, afirmou.

O presidente do PSD pode vir a contar com o apoio do PSDB já que, segundo, Rômulo a intenção do senador Cássio Cunha Lima é mesmo continuar em Brasília.

“Cássio me autorizou dizer que seu projeto é disputar a reeleição de senador. Ele vai ouvir os companheiros. Este é mais um gesto dele. Cássio e Ronaldinho tiveram gestos extraordinários. O PSDB poderia estar na majoritária em João Pessoa, e eles abdicaram. E Campina Grande, Ronaldinho abriu mão também”, disse.

Por fim, Rômulo falou sobre seu desejo de um dia ser prefeito de Campina Grande. O deputado afirmou que caso seu nome seja lembrado, será uma honra para ele.

“Quem não gostaria? Diante dos últimos resultados, eu me considero nas disputas vitorioso. Estive em uma eleição onde a cidade se dividiu. Uma das eleições eu ganhei no primeiro turno e perdi no segundo turno por um numero pequeno. Se for consenso, eu estou à disposição. Todos diziam que eu era um natural candidato lá trás e eu defendia a candidatura de Romero. Obviamente que se na sucessão meu nome for lembrado e não tiver empecilho, eu estou à disposição. E quem suceder Romero vai encontrar uma prefeitura arrumada, organizada”, finalizou.

http://correiodaparaiba.com.br/politica/romulo-diz-que-psd-tera-candidato-a-governo-ou-senado-em-2018/