Romero lança nova etapa de pavimentação

O prefeito Romero Rodrigues lança, na manhã desta segunda-feira, 8, a etapa 2017 do Programa Cresce Campina. Só com pavimentação – em paralelepípedo e em asfalto -, este ano, a Prefeitura está programando contemplar nada menos que 100 ruas em todas as regiões de Campina Grande. Para marcar o lançamento desta nova fase do “Cresce Campina”, Romero fará visita à rua Prefeito Francisco Camilo, no bairro do Catolé, de meio-dia, onde serão iniciados de imediato os serviços de asfaltamento na artéria.

No total, o Cresce Campina levou calçamento, asfaltamento ou recapeamento a mais 400 ruas, no período de 2013 a 2016. Conforme garantiu o próprio prefeito Romero Rodrigues, a meta é continuar proporcionando melhoria na infraestrutura viária de Campina Grande, o que possibilita mais qualidade de vida, geração de mais empregos e a melhoria do setor de mobilidade urbana. Esta ação é desenvolvida pelas Secretarias de Obras (Secob) e Serviços Urbanos (Sesuma).

“Queremos, de fato, ao longo deste ano, manter o ritmo do trabalho iniciado em Campina Grande no ano de 2013. Por isso, até o final de dezembro de 2017, queremos pavimentar cem ruas da nossa cidade, beneficiando, sobretudo, as comunidades que sonham com este tipo de benefício há muitos anos”, afirmou.

Na avaliação do prefeito, tais obras tem sido possível por conta da correta aplicação dos poucos recursos municipais, a exemplo dos arrecadados em termos de Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU). Por conta disso, o prefeito considera fundamental o apoio dos contribuintes, levando-se em conta a garantia de que o retorno em obras é garantido, possibilitando o desenvolvimento do processo de urbanização.