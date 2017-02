Repasse de R$ 406 milhões assegura pagamento de bolsas

O Ministério da Educação (MEC) repassou R$ 406 milhões para o pagamento de quase 190 mil bolsas de programas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A maior parte da verba, R$ 198,8 milhões, é voltada ao pagamento de 90 mil bolsistas do mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor visitante e professor sênior, iniciação científica, supervisão e programa Idiomas sem Fronteiras. Também está incluído nesse valor o custeio de projetos aprovados por meio de editais estratégicos.

Outros R$ 46,3 milhões permitirão o pagamento de 72.057 bolsas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), 4.913 do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e 1.010 do Observatório da Educação.

Cerca de R$ 16 milhões serão repassados a 14 mil bolsistas da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e R$ 3,2 milhões a 2.212 participantes do programa Ciência sem Fronteiras. Está também garantido o pagamento de 2.327 bolsas dos programas tradicionais da Capes e o custeio de 129 projetos com o repasse de R$ 7,2 milhões.

“A liberação também vai custear 56 eventos científicos de mais alto nível que vão ocorrer em todo o País, em que a comunidade divulga seus trabalhos”, ressalta o diretor de Programas e Bolsas da Capes, Geraldo Nunes Sobrinho. São R$ 41 milhões destinados ao repasse a custeio e capital para atividades de pesquisa em programas estratégicos e institucionais.

Outros R$ 77,6 milhões custearão o pagamento de 17 contratos firmados com editoras que fornecem conteúdos à comunidade acadêmica por meio do Portal de Periódicos. Os demais R$ 16,2 milhões são para despesas diversas, como as administrativas, de convênios e de capacitação.

Ministério da Educação