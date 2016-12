Previsão de chuvas altera quadro climático

A reunião promovida pela Agência Nacional de Águas (ANA) em Brasília (DF) e transmitida por videoconferência para os estados da bacia do rio São Francisco apontou para um cenário animador nas próximas semanas. De acordo com apresentação feita pela equipe técnica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), há previsão de chuvas em toda a bacia, e em alguns trechos com precipitação de até cem milímetros.

Para confirmar as previsões, o Cemaden e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) devem apresentar dados mais atualizados na próxima semana. Apesar dessa perspectiva, a orientação do ONS é a manutenção da defluência de 700 metros cúbicos por segundo (m³/s) nos reservatórios de Sobradinho (BA) e Xingó, entre Alagoas e Sergipe, e de 480 m³/s no de Três Marias (MG). Na reunião, o superintendente da ANA, Joaquim Gondim, abordou a dificuldade de captação, alegada pelas empresas de abastecimento em Alagoas (Casal) e Sergipe (Deso).

O vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), Maciel Oliveira, participou da reunião em videoconferência, no escritório do colegiado, em Maceió (AL). Ele reforçou o cenário do rio São Francisco situado no município alagoano de Piaçabuçu, cujo índice de salinidade está acima do suportável.

Nova reunião para continuar a discussão dos assuntos relacionados à vazão do São Francisco está marcada para a manhã do dia 18 de novembro, na sede da ANA. O encontro será igualmente transmitido por videoconferência.

