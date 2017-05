Politicos cobram a aceleração das obras do Eixo Norte

O senador José Maranhão (PMDB) e o coordenador do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca na Paraíba, Alberto Batista, se reuniram com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e na oportunidade o senador peemedebista pediu empenho na aceleração das obras do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, que vai beneficiar o Sertão do Estado da Paraíba.

Além do empenho para que as obras do Eixo Norte da Transposição avancem rapidamente, o senador José Maranhão pediu também a entrega de duas perfuratrizes, recursos para perfuração de poços e adutoras em diversas cidades da Paraíba, recuperação, modernização e automação das barragens de Curemas e Engenheiro Ávidos e ainda recursos para custeio do DNOCS.

O ministro reafirmou o compromisso do Governo Federal em dar total prioridade as obras hídricas que vão amenizar os impactos da estiagem prolongada que atinge todo Nordeste, especialmente a Paraíba.

“A cada encontro com o senador Maranhão e com ministro Hélder Barbalho, fico mais motivado para tornar realidade o sonho dos sertanejos de amenizar o sofrimento com a falta d’água”, destacou Alberto.