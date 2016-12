Pesquisa para o Natal

O Setor de Pesquisa e Estatística da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB) pesquisou nessa terça-feira (20) preços de 46 produtos que podem ser opções de presentes neste fim de ano, em dois shoppings de João Pessoa.

De acordo com a pesquisa, os itens mais procurados são celulares, tablets, aparelhos de som, hometheater, televisores, notebooks, liquidificadores, ventiladores, secadores de cabelo, chapinhas, cortadores de cabelo e barbeadores, sanduícheiras, videogames, bicicletas e panelas elétricas de arroz.

Entre as opções, o smartphone Galaxy J7 apresentou diferença de R$ 220,00 em duas lojas do Mangabeira Shopping. Nas Casas Bahia, o preço era de R$ 1.179 e, na Loja Ricardo Eletro, o mesmo item custava R$ 1.399.

Já os tablets apresentaram diferenças em média de R$ 55 até R$ 60,00 no aparelho Multilaser M7S 8GB Wi-Fi. Eles foram encontrados no preço de R$ 299,00 (Casas Bahia, Lojas Americanas e Lazer Eletro) e por R$ 359,00 (Ricardo Eletro).

Entre os aparelhos de som pesquisados, o Mini System RMS MX J738 da marca Samsumg apresentou preços variáveis indo de R$ 799,00 nas Lojas Americanas até R$ 949,00, no Magazine Luíza. Ambas também no Mangabeira Shopping.

Já a TV LED de 40” da marca Panasonic tinha preço com variação média em 20% que pode levar o consumidor a ter uma economia de até R$ 339,80. Segundo a pesquisa, o televisor foi encontrado por R$ 1.699,00 (Ricardo Eletro e Magazine Luíza) a R$ 2.038,80 (Armazém Paraíba).

Todas no shopping do bairro de Mangabeira. Um notebook Positivo 2Gb 32HD, era ofertado por R$ 1.099,00 na Casas Bahia até R$ 1.629,00 na Ricardo Eletro. Sendo possível uma economia de R$ 530,00. Todos os produtos foram avaliados no shopping do bairro de Mangabeira.

Nesta época natalina, as atenções para as ofertas devem ser redobradas. “É preciso que o consumidor esteja atento para não ser enganado e, se algo acontecer de forma que não siga uma relação de consumo como resguarda o código do consumidor, ele deve procurar uma unidade do Procon para que a situação seja solucionada”, orientou a superintendente do Procon-PB, Késsia Liliana.

Serviço – Mais itens e informações sobre os estabelecimentos comerciais podem ser consultados basta acessar o site: procon.pb.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 151 ou (83) 3218-6959.

Secom/PB