Transposição: Ministério responsabiliza construtoras

Leia a íntegra da nota do Ministério da Integração Nacional:

“Sobre a decisão Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região de Pernambuco que determinou a paralisação das obras do túnel Giancarlo de Lins Cavalcanti (PB) no Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, o Ministério da Integração Nacional vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

1) O Ministério da Integração Nacional não é réu no processo e, portanto, não foi notificado e ainda não conhece o conteúdo da decisão.

2) Cabe ao contratado – consórcio e/ou empresas – manter as condições de saúde e segurança dos profissionais por ele contratados e que atuam nas obras, conforme exigido pelo Ministério da Integração Nacional em contrato firmado;

3) O Ministério da Integração Nacional já está atuando para tomar as medidas cabíveis sobre o assunto e retomar as obras no trecho o mais rapidamente possível.”