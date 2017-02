Mais de 300 pipeiros se inscreveram

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Defesa Civil do município, realizou até sexta-feira, 17, quando acabou o prazo. O processo de inscrição para a contratação de 50 carros-pipa para abastecimento de Zona Rural e Urbana da cidade, dentro de acordo com o Ministério da Integração, que tem prazo de 180 dias ao valor de contrato de R$ 9 mil por mês.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Ruiter Sanção, a iniciativa visa a minimizar os efeitos da estiagem em Campina Grande e região, ampliando ações de assistência. Até às 9h30min desta sexta-feira 300 pipeiros haviam efetivado suas inscrições, sendo que 50 atendem a todas as exigências para contratação. Em caso do número superar os 50 inscritos rigorosamente habilitados, o critério de desempate será o ano do veículo.

Para concorrer, o motorista interessado deve levar à Rua Lino Gomes da Silva, nº 39 – próximo a AABB – Campina Grande os seguintes documentos: Registro Geral (RG); CPF; Carteira de Habilitação (no mínimo categoria C); Cópia de cartão ou extrato de conta corrente em nome do motorista; Cópia do PIS/ PASEP (número de contribuinte do INSS); Cópia do comprovante de residência; Laudo de vistoria da Vigilância Sanitária; Cadastro do caminhão na AESA.

São pré-requisitos para o veículo: estar com o licenciamento em dia; possuir placa vermelha; ter capacidade do tanque entre sete e 10 mil litros; se o motorista não for proprietário do caminhão, apresentar o contrato de locação do veículo com prazo de validade (com firma reconhecida).

Mais informações podem ser obtidas através do telefone da Defesa Civil: (83) 9 8795 9851.