Governo libera saque do FGTS

Trabalhadores com saldo em contas inativas do FGTS e que fazem aniversário em janeiro já devem começar a sacar os recursos já poderão sacar o recurso no próximo mês. O cronograma estará sendo fechado pela Caixa Econômica nas próximas semanas.

O objetivo é fazer com que os saques aconteçam de forma sucessiva, desta forma, nascidos no mês de fevereiro possivelmente farão o saque em março. Com essa programação, a Caixa Econômica busca evitar tumulto nas agências.

Existe também a possibilidade de que a Caixa Econômica Federal transfira automaticamente o saldo das contas inativas do FGTS para os trabalhadores que possuem conta no banco. De acordo com a Caixa, existem mais de 18 milhões de contas e nativas, cujos saldos somam mais de R$ 41 bilhões. O saldo pode ser consultado através do Cartão Cidadão nos terminais de atendimento, nas agências ou no site da Caixa, ou através do aplicativo do FGTS para celular smartphones.

Tem direito ao saque todo aquele trabalhador que pediu demissão até o dia 31 de dezembro de 2015.