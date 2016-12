Governo lança a campanha “Autonomia, essa é nossa decisão"

O governador Ricardo Coutinho lança, nesta sexta-feira (6), às 10h, no Palácio da Redenção, em João Pessoa, a campanha “Autonomia, essa é nossa decisão – Paraíba: Mulher Forte e de Valor” com várias ações do Governo do Estado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – 8 de Março.



Mais de 40 prefeitos vão assinar Termo de Adesão para a criação e fortalecimento de órgãos municipais de políticas para as mulheres. O Governo vai abrir Edital para prefeituras acessarem apoio por meio de curso de capacitação e entrega de kit imobiliário e equipamentos.

Coordenada pela Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, também será lançada a programação com mais de 50 atividades, que seguirá durante todo o mês de março em vários municípios. As ações são realizadas em parceria com outros órgãos governamentais, como Saúde, Educação, Cultura, Desenvolvimento Humano e Segurança Pública.

Na área cultural, o destaque é para o show de Lia de Itamaracá, neste domingo (8), no Teatro de Arena, às 20h, além da feira de artesãs, encontro de mulheres de grupos apoiados pelo Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú (Procase), Prêmio Ceci Melo, Concurso Reeducanda Paraíba e ações nas escolas sobre gravidez na adolescência.

Segundo a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares, outro destaque será a exposição Elas – Memórias e Conquistas, na Estação Ciência, promovida pelo Jornal A União, e o lançamento de Cordel sobre Maria Bonita, de Jairo Mozart.

Secom/PB