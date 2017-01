Governo defende interligação de rios

As obras físicas da Transposição do Rio São Francisco ficarão prontas em breve e, a partir de então, os reservatórios serão gradativamente enchidos, enquanto obras complementares, em parceria com os estados, serão executadas. A afirmação é do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que esteve visitando as obras em Juazeiro do Norte (CE).

“Determinamos às construtoras que ampliem ao máximo a capacidade de execução das obras para que cumpramos o prazo dado pelo presidente Michel Temer“, frisou o ministro. Helder Barbalho lembrou que, na média, essa ampliação de produtividade será de 42%. “Dessa forma, a água poderá contribuir com o abastecimento dos reservatórios de Orós e também do Castanhão, com repercussão imediata nas áreas com maior densidade populacional do estado do Ceará“, explicou.

A Transposição, segundo o governo federal, vai garantir o abastecimento constante de água a uma população de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, que possuem períodos cíclicos de estiagem.

Interligação

Ainda durante a visita a Juazeiro do Norte, o ministro Helder Barbalho também admitiu haver estudos para a interligação das bacias do São Francisco e do Araguaia-Tocantins visando a abastecer os canais o Projeto de Integração. No entanto, ele não deu maiores detalhes sobre o assunto.