Gervásio assegura diálogo entre poderes

O presidente Gervásio Maia realizou a abertura os trabalhos do 2º biênio da 18ª legislatura da Assembleia Legislatura da Paraíba (ALPB). Durante a sessão, o parlamentar assegurou pautar sua gestão na modernização do Legislativo paraibano e na promoção da interação com os demais poderes. A solenidade contou também com a presença do governador da Paraíba Ricardo Coutinho e autoridades.

Antes da solenidade, o presidente Gervásio Maia, acompanhado do comandante da Polícia Militar da Paraíba, coronel Euller Chaves, fez revista às tropas militares. Além do presidente, autoridades, servidores da Casa de Epitácio Pessoa e populares assistiram ao desfile da tropa composta por policiais militares e cadetes da PM, Corpo de Bombeiros, pelotão de Cavalaria e Rotam.

Durante a sessão, Gervásio reafirmou sua satisfação em presidir o Poder Legislativo paraibano. Ele agradeceu aos parlamentares pela confiança depositada e garantiu que manterá a boa relação com todos. “Farei de tudo para estabelecer o melhor diálogo possível com todos, respeitando rigorosamente o Regimento”, garantiu. Gervásio destacou ainda a importância de buscar cada vez mais a boa relação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Em sua mensagem ao Parlamento estadual, o governador Ricardo Coutinho realizou uma prestação de contas dos últimos seis anos de gestão. O chefe do Poder Executivo estadual demonstrou preocupação com a atual crise econômica, mas acrescentou que a Paraíba tem ‘remado’ contra a crise. “A Paraíba não é uma ilha, mas para a satisfação de muitos tem sido uma fortaleza. Não se pode ignorar que o nosso estado tenha fechado o ano de 2016, um dos mais conturbados de nossa história política e econômica, com equilíbrio fiscal e o nível de investimento que tem servido de referência para o resto do Brasil”, ressaltou Ricardo.

Ricardo Coutinho também fez referência à boa relação entre as instituições e afirmou que, quando isso acontece, o povo sai favorecido. “O papel da Assembleia Legislativa da Paraíba, que inicia no dia de hoje mais um ano legislativo, desta vez sob a condução do deputado Gervásio Maia, mais novo presidente desta Casa, ganha um caráter ainda mais imunizador, protegendo e preservando as relações institucionais e interesses que eventualmente se sobreponham à luta pela melhoria da qualidade de vida e de oportunidades para filhos e filhas dessa nossa Paraíba”, disse o governador.

Também participaram da solenidade, a vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano; o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho; o vice-presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro André Carlo; o sub-procurador do Ministério Público da Paraíba, Valberto Lira; o comandante geral da Polícia Militar da Paraíba, coronel Euller Chaves, além de secretários de Estado e autoridades.

ALPB