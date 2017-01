Enivaldo volta à Prefeitura

Durante a solenidade de posse do prefeito eleito Romero Rodrigues e de seu vice, Enivaldo Ribeiro, no fim da tarde deste domingo, 1º de janeiro, no Teatro Municipal Severino Cabral, o ex-prefeito Enivaldo Ribeiro revelou ter aceitado o convite para retonar, com um mandato, à Prefeitura por amar Campina Grande e acreditar no trabalho de Romero Rodrigues e sua equipe, durante o primeiro mandato.

“Sempre pensei em continuar ajudando Campina, mas fora da política; com articulações internas junto aos meus filhos, os deputados Daniella e Aguinaldo Ribeiro. Então, me pediram para voltar. Resolvi conhecer de perto o trabalho desenvolvido por Romero, fui às secretarias e me encantei. Ronaldinho [ex-vice-prefeito Ronaldo Cunha Lima Filho], por exemplo, disse ‘eu só abro se for para Enivaldo’, e isso me fez querer voltar, porque vi que a minha paixão por Campina, todo o reconhecimento pelo trabalho que desenvolvi quando prefeito, junto com a dedicação de Romero e sua equipe, poderia ser uma grande vitória para a cidade”, explicou Enivaldo.

Acompanhado pela esposa Virginia Borges, pelos filhos, o deputado federal e ex-ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e a deputada estadual, Daniella Ribeiro, além dos demais filhos, genros, noras e netos, entre eles o primeiro suplente de vereador Lucas Ribeiro, Enivaldo falou, emocionado, sobre estar de volta à Prefeitura de Campina Grande, após 33 anos.

“É uma emoção indizível, não sei nem classificar, pois faz 33 anos que saí da Prefeitura e agora estou de volta. Mas sei que é uma responsabilidade muito grande, tenho que ajudar Romero e Campina Grande e tenho certeza de que, juntos, faremos muitas coisas boas por Campina”, destacou.

O novo vice-prefeito de Campina Grande tem 81 anos, mas é conhecido por sua jovialidade de espírito, espontaneidade e aversão às formalidades. Enivaldo já foi prefeito de Campina Grande (1977-1983), deputado estadual por dois mandatos (1975-1977 e 1987-1991) e deputado federal por três mandatos (1995-1999, 1999-2003 e 2003-2007).

Formado em Direito na antiga URNe (Universidade Regional do Nordeste), hoje UEPB (Universidade Estadual da Paraíba), quando prefeito de Campina Grande, Enivaldo executou importantes obras em prol do desenvolvimento da cidade, entre elas: abertura de grandes avenidas, como a Manoel Tavares, construção do Distrito dos Mecânicos, construção do Shopping Center Campina Grande, reorganização do centro da cidade e a criação do Parque do Povo, na década de 80.

“Tivemos uma visão futurista na nossa gestão. Abrimos avenidas, que na época pareciam sem fundamento para alguns, realizamos obras estruturantes, das quais devo muito à parceria com o então Ministro do Interior, Mario Andreazza. Hoje temos Aguinaldo Ribeiro nos representando em Brasília, que tem sido o nosso Andreazza, conseguindo liberação de recursos para obras importantes na nossa cidade. Tenho certeza de que, como vice de Romero, vamos desenvolver Campina Grande ainda mais, sempre pensando à frente e com muito planejamento”, finalizou o vice-prefeito.