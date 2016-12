3,6 milhões de reais para a saúde

Quase três milhões e seiscentos mil reais em emendas destinadas à saúde pública foram liberados pelo Governo Federal a partir de emendas parlamentares do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) para diversos municípios paraibanos apenas nos últimos 7 dias.

Todos os valores foram liberados entre os dias 15 e 21 de dezembro e beneficiaram os municípios de Conceição que recebeu 500 mil; Monteiro, também 500 mil reais; Já Serra da Raiz recebeu 310 mil reais e Pilões, 280 mil reais; Dona Inês, 280 mil; Ouro Velho R$ 282.266,00; Serra Grande, 311 mil reais; Duas Estradas, 280 mil; São José do Bonfim, 311.583,00 mil e Queimadas, R$ 308.051,00 e Cajazeiras, 225.736,00.

As emendas liberadas, que somaram exatamente R$ 3.588.635,66 são destinadas unicamente para o setor de saúde destes municípios e servirão para a aquisição material permanente, custeio ao piso da atenção básica e também para o custeio de média e alta complexidade.

O senador Cássio destacou que se manterá firme na cobrança pela liberação de recursos para todos os municípios paraibanos que a exemplo do Governo Federal também atravessam grande crise financeira, “desde o meu primeiro dia de mandato do Senado que deixei as portas do meu gabinete aberto para todos os prefeitos da Paraíba, independente dos seus posicionamentos políticos e todos os pleitos relacionados à saúde pública terão minha atenção redobrada para a liberação de recursos”.