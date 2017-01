Proibido contratar parentes

A contratação de parentes no governo municipal está proibida em São Bento, no Sertão do estado, a 375 km de João Pessoa. A lei foi sancionada pelo agora ex-prefeito Gemilton Souza (PSB). Esse foi um dos últimos atos da sua administração à frente da prefeitura sertaneja.

O projeto foi aprovado pela câmara municipal em novembro de 2016, mas sancionado no dia 28 de dezembro, às vésperas de Gemilton Souza deixar o cargo, por não ter conseguido se reeleger.

Com a sanção da lei, fica proibida a contratação por parte da administração pública municipal de pessoas tanto físicas quanto jurídicas que tenham algum laço familiar com as ligadas ao governo, tais como secretários, vereadores, chefes de serviço e que ocupem algum cargo ou função de confiança.

Portal Correio