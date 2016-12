Dilma: “Transposição é a obra de maior prioridade”

A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega da segunda Estação de Bombeamento (EBV-2) do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, no município de Floresta, em Pernambuco. Durante o evento, Dilma ressaltou ser a obra a de maior prioridade de seu governo e garantiu concluí-la em 2016.

“A integração do São Francisco é uma realidade muito importante para o Brasil e eu considero que, no meu período de governo, é a obra mais prioritária do ponto de vista do efeito que ela terá na vida de milhões de moradores aqui do semiárido”, definiu a mandatária.

A nova estrutura será responsável por impulsionar a água de um terreno mais baixo a outro mais alto. Em operação, a estação vai fazer a água do Rio São Francisco avançar até o reservatório de Mandantes, o terceiro do Eixo Leste, percorrendo 32,4 km.