Detran e MP programam vistorias do transporte escolar

O diretor de Engenharia do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), Maurício Alves, presidiu reunião nessa quarta-feira (26), na sede da autarquia, com o objetivo de finalizar os preparativos para a vistoria do transporte escolar no Estado, que terá início no próximo dia 6, no Sertão paraibano.

O encontro contou com a participação de representantes do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e dos demais órgãos envolvidos no processo, a exemplo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar da Paraíba.

Com início no dia 6 de maio próximo, as vistorias do transporte escolar serão realizadas de forma regionalizada em quatro finais de semanas, compreendendo quatro regiões do Estado (Sertão, Cariri, Brejo e Litoral).

As fiscalizações ocorrerão simultaneamente nos municípios de cada região, na data definida, com o apoio das comarcas do MPPB, das Ciretrans e demais órgãos envolvidos.