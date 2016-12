Chuva garante aumento no volume útil dos reservatórios do São Francisco

Em mais uma rodada para discutir as reduções nas vazões dos reservatórios de Três Marias, em Minas Gerais, e Sobradinho, na Bahia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) disse que as duas principais represas de regularização das águas do rio São Francisco terão uma recuperação animadora já na primeira semana de fevereiro. Realizada por videoconferência, a reunião contou com a participação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Mesmo mantendo a operação a 150 m3/s (Três Marias) e 800 m3/s (Sobradinho), as chuvas que caíram em janeiro por toda a bacia hidrográfica garantirão que a barragem mineira alcance nos próximos dias 38% do seu volume útil. Já a usina baiana chegará a 27% da sua capacidade hídrica, segundo indicam especialistas do ONS. Um alívio frente às dificuldades de acúmulo dos últimos anos, que estão comprometendo o abastecimento de cidades e usuários ribeirinhos. Em 2014, o reservatório de Três Marias esteve a ponto de atingir o volume zero, mesma situação enfrentada por Sobradinho em 2015.

“A ONS, Agência Nacional de Águas (ANA) e os estados consideram prematuro modificar as vazões que estão sendo praticadas até que se tenha maior consistência de dados. Pelo menos, as previsões indicam que o ano de 2016 será menos dramático do que foi 2015”, disse Anivaldo Miranda, presidente do CBHSF.

CBHSF