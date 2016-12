CBHSF aprova recuperação de 340 nascentes em afluente do Velho Chico

O quadro final de levantamento e diagnóstico ambiental das nascentes nas porções Média e Baixa do rio Piauí foi apresentado na tarde desta terça-feira (26 de janeiro) aos membros do Grupo de Acompanhamento de Projetos (GAP), do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, na secretaria do colegiado, em Maceió (AL). O trabalho, que é financiado pelo CBHSF, identificou 354 nascedouros, dos quais 341 tiveram aceitação dos proprietários e serão recuperados. Vale destacar que o rio Piauí é de grande importância para a região por ser o único afluente perene do Velho Chico em Alagoas.

A apresentação do levantamento e diagnóstico esteve a cargo do engenheiro Pedro Lucas de Brito, da empresa Gama Engenharia, contratada por licitação. O trabalho começou a ser feito em agosto do ano passado a partir de investimentos da ordem de R$ 506 mil, provenientes dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água bruta do São Francisco.

De acordo com o estudo, nenhum dos nascedouros apresenta boas condições. Cerca de 43% foram considerados como ruins e 30%, péssimos, de acordo com parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde. A maioria é de pequeno porte e fica no município de Coruripe. Lá estão 123 dos chamados “olhos d’água”.

No final da reunião, ficou definida que todas as nascentes relacionadas serão recuperadas. “O Comitê dá, assim, continuidade à revitalização dessa sub bacia tão importante para a Foz do São Francisco”, resumiu o presidente Anivaldo Miranda, após a aprovação do trabalho. Encerrada essa fase, haverá a licitação para que a empresa vencedora inicie o trabalho de recuperação.

O Grupo de Acompanhamento de Projetos é formado por Jorge Izidro dos Santos, Rosa Cecília Lima, Antonio Jackson Borges dos Santos. O presidente do Comitê, Anivaldo Miranda, o coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco, Melchior Carlos do Nascimento, e o representante da Companhia de Abastecimento de Alagoas (Casal), Roberto Valois Lobo, também participaram da reunião.

CBHSF