Cássio parabeniza PM pelos 185 anos de fundação

A Polícia Militar da Paraíba completa 185 anos de fundação e o vice-presidente do Senado Federal Cássio Cunha Lima (PSDB), ao parabenizar a Instituição por todos os serviços prestados à sociedade, não deixou de lamentar as condições de trabalho que a tropa enfrenta, como o efetivo reduzido e os baixos salários recebidos, que fazem com que a força policial não consiga prestar serviço de acordo com as necessidades da população.

Cássio lembrou o trabalho realizado por ele e sua equipe no período em que foi governador, principalmente no que diz respeito à ampliação do efetivo e a valorização salarial da tropa, inclusive para os reformados.

Em 2003 a Paraíba tinha um efetivo de 7.300 homens e mulheres e, após a realização de vários concursos, já em 2008 contava com 10.130, o que representou um aumento real de 39% no efetivo. Atualmente esse número estaria, segundo fontes da própria Polícia Militar em 9.150 PM’s, e justo em um período no qual a criminalidade disparou em toda a Paraíba, principalmente com crimes contra o patrimônio e homicídios.

Na questão salarial, ao final de 2008 (ainda governo Cássio), a PMPB estava entre as que mais aumentaram em todo o Brasil. Atualmente a corporação paraibana figura entre os piores salários de todo o país, conforme denunciam as entidades representativas dos policiais militares:

“Caminhávamos para a equiparação salarial entre ativos e reformados e atualmente, ao ir para a reserva, um policial militar tem uma queda de quase 40% dos seus rendimentos”, declarou Cássio.

O senador disse que, por todas as dificuldades, vê a Polícia Militar realizando um trabalho heroico e comprometido com a sociedade e, por esta razão, ele parabeniza todos os homens e mulheres que arriscam as suas vidas diariamente para proteger a comunidade.

Assessoria