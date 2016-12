Luciano entrega escola reformada

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, entregou a reforma e ampliação da Escola Municipal Damásio Barbosa da França, no Distrito dos Mecânicos. Com o novo padrão implementado desde o início da gestão, a escola que atende a 500 alunos da Educação Infantil e Fundamental I e II poderá oferecer mais qualidade no ensino das crianças. Essa é a terceira escola entregue neste mês de dezembro ampliada ou recuperada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

O investimento da PMJP na escola foi de aproximadamente R$ 660 mil, utilizados na construção de três depósitos, instalação de um escovódromo, um novo projeto elétrico, que permitirá que a unidade receba o sistema de climatização. Além disso, o ginásio poliesportivo recebeu revestimento de cerâmica, além de toda a demarcação do piso, manutenção da coberta e construção de uma rampa de acessibilidade. A escola também teve a cozinha reformada, os banheiros passaram por manutenção da parte hidrossanitária e nas esquadrias, além da pintura geral do prédio.

O prefeito Luciano Cartaxo destacou a prioridade que a gestão dá à educação e disse que essa é uma ação fruto das demandas apresentadas pelos estudantes através do Orçamento Participativo de Criança e Adolescente (OPCA). “Finalizamos o ano continuando os investimentos na educação porque sabemos que assim estamos plantando um futuro melhor para a nossa cidade. Essa reforma deu um novo padrão de qualidade e ela está pronta para no início do novo ano letivo. As crianças vão encontrar uma escola mais bonita, acolhedora e que vai estimular mais o aprendizado e o trabalho dos professores”, disse.

A secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, Edilma Ferreira, afirmou que a reforma e ampliação era um apelo da comunidade, que pedia as melhorias e também mais segurança para as crianças. “Assumimos o desafio ao longo da gestão e as escolas receberam transformações com respeito, escutando a comunidade. Aqui recebíamos pedidos de mais segurança para as crianças durante o período que elas estavam em sala de aula e as mudanças estruturais que realizamos dão esta garantia de mais segurança e também uma escola mais humanizada e com acessibilidade”, declarou.

A diretora da escola, Vanilda Ferreira Lopes, afirmou que a comunidade escolar esperava por esta reforma e ampliação há muito tempo. “É a realização de um sonho, uma reestruturação que traz um olhar de renovação e que vai contribuir muito para que nossas crianças tenham mais qualidade no ensino, bem-estar para estimular o aprendizado e também para nossos professores.

A solenidade de entrega contou com a participação do ex-prefeito de João Pessoa, Chico Franca, representando a família de Damásio Franca, homenageado no nome da Escola. Além dele, os vereadores Damásio Franca Neto e Thiago Lucena, além do presidente municipal do PSD em João Pessoa, Lucélio Cartaxo também prestigiaram a entrega da escola.