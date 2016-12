Câmara pede o início das obras nos açudes de Camalaú e Poções

Foi aprovado por unanimidade, durante a 97ª Sessão Ordinária realizada na Casa de Félix Araújo, o requerimento Nº 1430/2016 do vereador e presidente Antonio Pimentel Filho, que requer do governo do Estado a preparação dos Açudes de Poções e Camalaú para receber as águas da transposição do Rio São Francisco.

De acordo com Pimentel, o requerimento será enviado para o governador Ricardo Coutinho e para o Governo Federal, ambos com recursos que devem atender essa demanda. “Está no projeto que o Governo do Estado deverá fazer a limpeza dos açudes e o rebaixamento do sangradouro junto com o Governo Federal, para que haja condições de se utilizar essa água nos municípios de Camalaú e Poções e também descer o percurso até Boqueirão em tempo hábil”, explicou.

Para que as águas da transposição cheguem até o açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, fornecendo água para Campina Grande e os 19 municípios por ele abastecidos, é necessário que sejam feitas obras estruturantes nos dois reservatórios situados no Cariri do estado, rebaixando as paredes dos açudes com o intuito de facilitar a passagem das águas e também uma obra de limpeza de esgotos, prevenindo a contaminação hídrica.