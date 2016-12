Câmara divulga resultado do concurso para logo da Rádio e TV

Na manhã dessa terça-feira (27) a Câmara Municipal de Campina Grande divulgou o resultado do Concurso Logomarca da Rádio e TV Câmara Digital, projeto de Lei Nº 23/2016 do vereador presidente Pimentel Filho, que tinha como objetivo definir a logomarca que identificará visualmente os veículos de comunicação (rádio e TV) da Casa.

De acordo com análises feitas pela comissão julgadora, composta pelos vereadores Pimentel Filho e Nelson Gomes, o designer José Fernandes, o cartunista Fred Ozanan e o jornalista Edson di Sousa, um dos trabalhos inscritos, feito por Márcio Rangel, foi o que melhor representou o que a Câmara busca apresentar.

Segundo o parlamentar Pimentel Filho, a marca escolhida combina com o projeto que é a Rádio e a TV Câmara, com sentido lógico e técnico. “Depois que escolhemos foi que descobrimos quem era o ganhador, acredito que tenha a aprovação de todos dessa Casa, ficou muito bonito e diferente das outras marcas convencionais de TV e rádio”, afirmou.

Para o ganhador, Márcio Rangel, a proposta levou como critério base para a criação o Brasão da Casa de Félix Araújo e o reconhecimento do seu trabalho é muito importante. “É uma marca leve e que faz referência ao Brasão da Câmara e a própria identidade moderna e cultural de Campina Grande, preservando inclusive as suas cores do município. Foi uma forma inteligente de unir essa modernidade, que é a chegada da emissora de TV e de Rádio na Câmara, e também preservar a cultura da nossa cidade e a identidade do nosso povo. Ficamos felizes pelo prêmio e pelo reconhecimento, essa oportunidade é o maior prêmio.”, destacou.

Os critérios utilizados pela comissão para escolha foram: criatividade, originalidade, objeto atemporal e versatilidade apropriada para o contexto em que vai ser inserida. O prêmio entregue foi um notebook doado pela Jet Print.

Dirp./CMCG