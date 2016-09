Vinte entidades participaram do desfile de 07 de Setembro realizado no Distrito de Galante

A tarde desta quarta-feira, 7 de Setembro, foi marcada por muito patriotismo e emoção nas comemorações alusivas ao Dia da Independência, realizadas no distrito de Galante, em Campina Grande. Ao todo 20 entidades participaram da marcha, dando continuidade às solenidades do município.

Entre forças militares e os órgãos de segurança pública, como a Guarda Municipal e a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), além de instituições civis, fanfarras e escolas municipais, os moradores do distrito de Galante exaltaram as comemorações que marcam a Independência do Brasil.

O desfile foi aberto com a apresentação da Filarmônica Epitácio Pessoa, que emocionou os cidadãos presentes. Logo após a Filarmônica, se apresentaram os soldados do exército, seguidos da Escola Municipal Maria das Vitórias Queiroz, da Fanfarra do Colégio Santa Mônica e do Colégio Petrônio Figueiredo, que foi ao distrito especialmente para este ato cívico.

Índios, cultura nordestina e até as Olimpíadas realizadas no Brasil serviram como inspiração para os temas apresentados pelas escolas participantes. Com passos ensaiados e roupas feitas especialmente para o evento cívico, crianças e jovens mostraram um pouco das marcas que o Brasil carrega desde a sua independência.

Os moradores de Galante acompanharam todo o ato cívico com entusiasmo e bandeiras do Brasil em punho. A solenidade foi finalizada com a apresentação dos membros da Igreja Congregacional Família Viva, entoando canções e coreografias.

“O momento foi lindo e emocionante, principalmente quando a gente vê as crianças pequenininhas já participando. Estou muito orgulhosa de ver esse ato aqui em Galante”, disse a senhora Maria de Lourdes, que acompanhou o desfile com a família.

Todas as entidades que se apresentaram no evento receberam das mãos da secretária de Educação de Campina Grande, professora Iolanda Barbosa, um troféu de congratulação pela participação no desfile cívico deste ano.

A celebração ao 07 de Setembro continuará, em Campina Grande, nos distritos de Catolé de Boa Vista e São José da Mata no próximo domingo, 11, com os desfiles marcados para 8h30 e 15h30, respectivamente.