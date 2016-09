Veja as manchetes dos principais jornais do país desta quinta-feira (08)

O Globo

Manchete : Paralimpíada emociona Maracanã

Depois do tom histórico da festa da Olimpíada, a emocionante abertura da Paralimpíada se concentrou nos desafios daqueles que enfrentam necessidades especiais. Um Maracanã lotado se encantou com a americana Amy Purdy, que bailou sobre duas próteses com um robô industrial. A festa, que começou com um salto em cadeira de rodas, teve quebra-cabeça virando coração e muitos outros pontos altos, como a chegada da bandeira, levada por pais unidos aos filhos deficientes com botas adaptadas, e a passagem da chama entre as ex-corredoras Márcia Malsar, que caiu no piso molhado pela chuva, e Ádria Santos. No fim, o nadador Clodoaldo Silva acendeu a pira paralímpica. (Caderno Especial)



Temer é vaiado no estádio e em Brasília

O presidente Michel Temer enfrentou vaias na festa no Maracanã. Mais cedo, na primeira aparição pública no país após o impeachment, e sem a faixa presidencial, ele foi vaiado e aplaudido no desfile de 7 de Setembro. Houve protestos contra Temer em 25 estados. (Pág. 6 e Caderno Especial)

Maioria da Câmara declara voto contra Cunha

Réu na Lava-Jato, o ex-presidente da Câmara e deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) deverá ser cassado na segunda-feira que vem. Levantamento feito pela sucursal de Brasília do GLOBO mostra que a maioria da Câmara já declara voto pela cassação. De 511 parlamentares, 260 disseram que votarão pela perda de mandato por quebra de decoro — três a mais do que o necessário. Trinta e quatro admitiram se ausentar e outros 214 se recusaram a responder. Apenas três

deputados continuam a se declarar a favor de Cunha. (Página 3)

————————————————————————————

O Estado de S. Paulo

Manchete : Janot envia ao STF parecer pró-aborto em caso de zika

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer favorável à possibilidade de aborto em casos de grávidas contaminadas pelo vírus da zika. O relatório passa a integrar o processo que pede a concessão desse direito a mulheres infectadas pela doença. A posição da Procuradoria-Geral da República diverge da defendida pela Advocacia-Geral da União.

Para a AGU, o aborto nesses casos “seria frontalmente violador ao direito à vida”, considerando que os danos e limitações causados pela zika não tornam a sobrevivência inviável. Atualmente, por lei, a interrupção da gravidez é permitida só quando há risco para gestante, estupro e situação comprovada de anencefalia. Algumas entidades civis e a Igreja adotaram imediatamente posição contrária ao parecer do procurador. Ainda não há data para que o Supremo julgue a questão. (Metrópole / Pág. A12)



Rodrigo Maia diz que é ‘inócuo’ mandar reforma agora à Câmara

O presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) considera “inócua” a decisão do governo Michel Temer de mandar ao Legislativo a proposta de reforma da Previdência antes da eleição municipal. A medida, anunciada ontem pelo ministro Geddel Vieira Lima, desagrada à base governista, que teme prejuízo eleitoral na disputa pelas prefeituras em outubro. (Política / Pág. A4)

Para vice dos EUA, impeachment seguiu lei (Política / Pág. A8)

Desfile e protestos no 7 de Setembro

Michel Temer – na foto entre a mulher, Marcela, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia – foi recebido com vaias e aplausos na cerimônia do 7 de Setembro em Brasília. Em São Paulo (foto ao lado) e outras capitais, houve protestos contra o presidente. (Págs. A6 e A7)

Londres erguerá na França muro contra imigração

Londres anunciou ontem que começará a erguer neste mês um muro de 4 metros de altura ao redor do porto francês de Calais, porta de entrada de imigrantes que buscam o território britânico. (Internacional / Pág. A9)

Analistas já veem déficit maior que R$ 139 bi em 2017

Economistas já põem em xeque as previsões do governo para 2017. Para eles, o déficit primário pode ser maior do que os R$ 139 bilhões previstos e depende de fatores imprevisíveis. (Economia / Págs. B1 e B3)

Priscila Cruz

Para mudar de fato a educação, temos de atrair os melhores alunos para a docência. (Espaço aberto / pág. A2)

José Roberto de Toledo

A maldição do segundo mandato se abateu sobre os prefeitos das maiores capitais. (Política / pág. A6)

Fábio Alves

Corte de juros depende da inflação e da aprovação do ajuste fiscal. (Economia / Pág. B5)

Cida Damasco

Governo quer reforma trabalhista logo, mas não define proposta. (Economia / Pág. B6)

————————————————————————————

Folha de S. Paulo

Manchete : Estudantes do ensino médio têm a pior nota de matemática

O nível de aprendizado dos brasileiros no ensino médio piorou em matemática e chegou no ano passado ao pior resultado desde 2005, início da série histórica do Saeb (Sistema de Avaliação da EducaçãoBásica), informa Paulo Saldaña. A nota de português subiu, mas ficou abaixo do nível registrado em 2011. Por outro lado, o desempenho subiu nessas duas disciplinas nos dois ciclos do ensino fundamental.

As notas na prova, junto com indicadores de reprovação e evasão, compõem o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). O índice é calculado a cada dois anos, com as médias do Brasil, Estados, municípios e por escola. Os dados mais recentes se referem à avaliação realizada em 2015.

De acordo com a escala de proficiência do Saeb, os resultados de matemática indicam que os estudantes não seriam capazes, por exemplo, de fazer cálculos simples de probabilidade. Em português, os alunos não conseguiram identificar informação implícita em textos mais complexos, como poemas modernistas. O Ministério da Educação não quis comentar os resultados do Saeb. (Cotidiano B1)

Aliados debandam, e Cunha deve ter o mandato cassado

Grupos do chamado “centrão” decidiram não participar da tentativa de salvar Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o que reforça a tendência de que ele tenha o mandato cassado na votação prevista para segunda (12) na Câmara. O ex-presidente da Casa é alvo de processo de cassação desde novembro. O peemedebista é acusado de mentir sobre possuir contas na Suíça. Ele nega. (Poder A4)

Temer recebe vaias em desfile e no Maracanã

Nas primeiras aparições após assumir em definitivo o comando do país, o presidente Michel Temer foi recebido com vaias e protestos no desfile de Sete de Setembro, em Brasília, e na abertura da Paraolimpíada, no Rio. Pela manhã,um grupo gritou “Fora, Temer” no evento na capital federal. O peemedebista também foi aplaudido. Cerca de 3.000 manifestantes protestaram na Esplanada dos Ministérios.

À noite, o presidente foi vaiado quando declarou abertos os Jogos. Assim como na Olimpíada,a organização tentou poupar Temer, que não apareceu no telão do Maracanã. (Poder A6)

MôniCa Bergamo

PMDB cria ‘Fora, ladrão’ contra o‘Fora, Temer’. (Pág. C2)

ViniciuS TorreS Freire

Dados negativos de importação indicam recessão ainda pior. (Mercado A18)

EUA suspeitam de propina da Embraer a indianos e sauditas. (Mercado A17)

Editoriais

“Urgência e cautela”, sobre proposta do Planalto para reforma da Previdência, e “Maduro encurralado”, acerca da crise sem fim na Venezuela. (Pág. 02)



Editoriais

“Urgência e cautela”, sobre proposta do Planalto para reforma da Previdência, e “Maduro encurralado”, acerca da crise sem fim na Venezuela. (Pág. 02)



Janot defende liberação de aborto em caso de zika ao STF. (Cotidiano B8)