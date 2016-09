UFCG lança editais com 16 vagas para professores efetivos

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou editais para concursos de provas e títulos destinados a seleção de 16 professores efetivos de diversas áreas com lotação nos campi de Campina Grande, Cajazeiras, Patos, Pombal e Sumé.

São oferecidas vagas para as áreas de Arte e Mídia, Administração, Agronomia, Arquitetura, Design, Educação, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Letras, Medicina, Música e Pedagogia.

As cargas horárias variam de 20 a 40 horas semanais com dedicação exclusiva. As remunerações vão de

R$ 2.293,41 a R$ 9.114,67, a depender da titulação exigida para o cargo – especialização, residência médica, mestrado ou doutorado.

Todas as informações estão disponíveis nos editais:

Centro de Humanidades (CH) – campus sede

Áreas: Arte e Mídia, Artes Visuais, Arquitetura, Design, Música ou Multimeios

Vagas: 02

Inscrições: 05 a 28/09 (Estética e História da Arte) e 21/09 a 21/10 (Áudio e Tecnologia)

Edital

Áreas: Música e Produção Fonográfica

Vagas: 02

Inscrições: até 14/11

Edital

Área: Educação (Política e Gestão da Educação)

Vaga: 01

Inscrições: 12 a 30/09

Edital

Centro de Ciências Biológicas e da Sáude (CCBS) – campus sede

Área: Enfermagem

Vaga: 01

Inscrições: 05 a 30/09

Edital

Centro de Formação de Professores (CFP) – campus de Cajazeiras

Àrea: Medicina com residência em Urologia

Vaga: 01

Inscrições até 30/09

Edital

Áreas: Medicina (Hematologia), Medicina (Psiquiatria), Graduação em Humanas ou em Educação, Pedagogia, Letras

Vagas 05

Inscrições 01 a 30/09, exceto para as áreas de Humanas e Pegagogia que as iscnrições vão até 20/09.

Edital

Centro de Saúde e Tecologia Rural (CSTR) – campus de Patos

Área: Engenharia Florestal, Ciências Florestais ou Engenharia Agrícola

Vaga: 01

Inscrições até 23/09

Edital

Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA) – campus de Pombal

Área: Engenharia Civil

Vaga:01

Inscrições: 03 a 21/10

Edital

Áreas: Agronomia, Engenharia Agronômica, Biologia ou Engenharia Florestal

Vaga: 01

Inscrições: 10 a 30/09

Edital

Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA) – campus de Sumé

Áreas: Administração, Administração Pública, Gestão Pública, Gestão Social ou Gestão de Políticas Públicas

Vaga: 01

Inscrições: 01 a 30/09

Edital