Três cursos da UFCG recebem cinco estrelas em avaliação nacional

Os cursos de Ciências da Computação e Engenharia Elétrica, campus sede, e o de Educação do Campo, no campus de Sumé, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), receberam a classificação máxima na avaliação do Guia do Estudante – Melhores Universidades 2016 – da Editora Abril.

Os três cursos receberam conceito cinco estrelas (Excelente) e 15 também foram bem avaliados pelo Guia do Estudante, recebendo quatro estrelas (conceito Muito Bom): Administração, Design, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Matemática e Pedagogia, no campus de Campina Grande; Administração, no campus de Sousa; Pedagogia, campus de Cajazeiras; Engenharia Ambiental, campus de Pombal; e Engenharia de Bioprocessos, campus de Sumé.

Outros 27 cursos da UFCG foram avaliados como bons (três estrelas): Enfermagem, campus de Cajazeiras; Arte e Mídia, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Educomunicação, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Minas, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Estatística, Filosofia, Física, Medicina, Meteorologia, Música e Psicologia, em Campina Grande; Enfermagem, Farmácia e Nutrição, em Cuité; Engenharia Florestal e Medicina Veterinária, em Patos; Agronomia e Engenharia de Alimentos, em Pombal; Ciências Contábeis, Direito e Serviço Social, em Sousa; e Engenharia de Biossistemas e Engenharia de Produção, no campus de Sumé.

Publicação

O Guia do Estudante surgiu em 1984 como uma edição especial do Almanaque Abril, tendo como objetivo principal orientar o vestibulando sobre o que e onde estudar, trazer informações atualizadas sobre o mercado de trabalho e as novas profissões.

Todos os cursos serão listados em destaque na publicação Guia do Estudante Profissões Vestibular 2017, que estará nas bancas a partir do dia 14 de outubro.