Suplente de Cássio Cunha Lima toma posse no Senado

Suplente do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), o empresário José Gonzaga Sobrinho (PSDB-PB) tomou posse, na tarde de hoje (8) para cumprir 120 dias de mandato.

Nesse período, Cunha Lima estará licenciado para tratamento de saúde.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Gonzaga Sobrinho, de 59 anos, foi diplomado e fez juramento de defesa da Constituição brasileira no plenário do Senado para ser empossado.

Um dos mais atuantes no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, Cunha Lima era também líder do PSDB no Senado. O novo líder do partido é o catarinense Paulo Bauer. Embora Bauer já atuasse como líder desde a semana passada, o comunicado sobre a substituição de Cunha Lima foi feito nesta quinta-feira pelo senador Aloysio Nunes Ferreira (SP).