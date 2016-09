STTP divulga operação de mobilidade para o desfile de 7 de Setembro

O Plano Operacional de Trânsito e Transportes Públicos para o desfile de 07 de Setembro foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 05, pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP).

De acordo com o cronograma de ações, a STTP estará apoiando o desfile cívico a partir das 5h da manhã, com a participação de todos os seus setores de trânsito, transportes e a divisão de sinalização, com a interdição das ruas, disponibilizando cavaletes e cones.

A novidade para este ano será a participação da equipe de educação de trânsito, que desfilará, pela primeira vez, no desfile cívico de 07 de Setembro, com uma ala especial apresentando as campanhas educativas e a Olimpíada de Educação de Trânsito.

Mobilidade

Para que este objetivo seja alcançado durante o evento é necessário realizar ações nos arredores da avenida Floriano Peixoto, dando assim maior segurança e tranquilidade aos participantes.

Conforme planejamento da Coordenadoria e Gerência de Trânsito, na logística do dia 07 de Setembro serão utilizadas viaturas e motocicletas, dando suporte e desenvolvendo as atribuições da STTP, desde a locomoção do efetivo do Exército (do Quartel da Palmeira) até a área de concentração do desfile, e como também participando do desfile, encerrando a apresentação das Forças de Segurança.

A STTP contará com um efetivo aproximado de cinquenta agentes de trânsito durante o evento, distribuídos da seguinte forma: dez motocicletas, cinco automóveis e uma caminhonete de suporte. Esse dispositivo será distribuído em dois turnos, em Campina Grande, e um turno no Distrito de Galante.

Trechos de interdições de trânsito:

Viaduto

O fluxo proveniente da avenida Manoel Tavares será desviado para o acesso à avenida Giló Guedes. O fluxo proveniente da avenida Janúncio Ferreira e da Rotatória serão impedidos de adentrar à avenida Floriano Peixoto.

Rua Tavares Cavalcante (próximo ao Sintab) – O local será reservado para a concentração das escolas que desfilarão no evento.

Praça da Bandeira x Getúlio Vargas – O local será reservado para a montagem do palco e área de apoio às autoridades. O fluxo será desviado para a avenida Getúlio Vargas.

Rua Sebastião Donato x Avenida Floriano Peixoto – O acesso à avenida Floriano Peixoto (CLIPSI) será interditado, exceto para os ônibus provenientes do Terminal de Integração.

Avenida Floriano Peixoto X Rua Rui Barbosa – O fluxo remanescente da avenida Floriano Peixoto, sentido centro, será desviado para a rua Rui Barbosa em direção à rua Treze de Maio.



Transporte Coletivo

A frota de transporte coletivo estará em operação especial até as 14h, horário previsto para o término do evento, com frota acrescida de cerca de 30% desde as primeiras horas da manhã, atendendo a todos os bairros da cidade.

A Gerência de Transportes preparou um esquema especial, proporcionando aos campinenses uma tranquila acessibilidade ao local do evento e, considerando as interdições de ruas necessárias e já previstas para a realização do evento, algumas linhas de ônibus terão seus itinerários modificados, na área central, enquanto durar a festividade.

Em razão da interdição de via no ponto 2 (avenida Floriano Peixoto – Restaurante Boi e Brasa), as rotas de ônibus serão desviadas para a avenida Janúncio Ferreira, seguindo pela rua Vigolvino Wanderley, rua 7 de Setembro.

Em razão da interdição nos pontos 10 e 11 (avenida Floriano Peixoto – Clipsi/Praça Clementino Procópio – Antigo Posto Futurama), as rotas de ônibus serão desviadas para a rua Treze de Maio e para a rua Afonso Campos.

Como no ano passado, haverá modificação na saída dos ônibus do Terminal de Integração, sentido Teatro Municipal/Catedral, onde antes eles transitavam pela contramão na rua Sebastião Donato, no trecho compreendido entre a avenida Floriano Peixoto e a rua Treze de Maio para seguir destino nessa última.

Ainda dentro do plano, como forma de diminuir os riscos de acidentes e desgaste físico dos Agentes de Trânsito, pois eles teriam que intervir diretamente no fluxo viário para autorizar o trânsito dos ônibus pela contramão, esse modal de transporte seguirá normalmente pela avenida Marechal Floriano Peixoto e seguirão pelo desvio no cruzamento com a rua Rui Barbosa, seguindo seu destino pela rua Treze de Maio.

Para tanto, nesses trechos será constatada a presença de fiscais de transporte para auxiliar na orientação aos motoristas de ônibus das rotas que serão afetadas nestas operações.