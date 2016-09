O Sistema Nacional de Empregos da Paraíba (Sine-PB) disponibilizou nesta sexta-feira (2) uma lista contendo um total de 124 vagas de emprego para contratação imediata, ofertadas nas cidades de Santa Rita (58), João Pessoa (54), Campina Grande (4), Sapé (4) e Guarabira (4).

A categoria que mais oferece vaga na Capital é para operador de empilhadeira (17), seguido de ajudante de carga e descargas (14) e auxiliar de linha de produção voltado para pessoas com deficiência (5). Em Guarabira, há vagas para atendente de telemarketing (2) e balconista de crediário (2).

Já no município de Campina Grande as vagas são para costureira em geral, gerente de mercado, padeiro e operador de máquinas de costura de acabamento. Em Sapé, há vagas disponíveis para auxiliar administrativo (2) e vigilante (2). A cidade que mais oferece vagas é Santa Rita com vagas abertas para contratação no cargo de borracheiro (6), faxineiro de serviços domésticos e auxiliar de cozinha (4).

Inscrições

Os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na Avenida Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), portando RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas também pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).

CONFIRA OFERTA DE VAGAS:

SINE JOÃO PESSOA

14-AJUDANTE DE CARGA E DESCARGAS

05-AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (Pessoas com Deficiência)

01-COSTUREIRA EM GERAL

01-ENCARREGADO DE OBRAS

01-ENFERMEIRO DO TRABALHO

02-INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS

02-LAVADOR DE FACHADAS

02-MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

03-OPERADOR DE CAIXA(Pessoas com deficiência)

17-OPERADOR DE EMPILHADEIRA

01-OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA

01-PIZZAIOLO

01-SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

01-TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

02-TÉCNICO ELETRÔNICA.

SINE CAMPINA GRANDE

01-COSTUREIRA EM GERAL

01-GERENTE DE MERCADO

01-PADEIRO

01-OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURA DE ACABAMENTO.

SINE SANTA RITA

02-AJUSTADOR MECÂNICO

04-AUXILIAR DE COZINHA

06-BORRACHEIRO

05-FAXINEIRO DO SERVIÇOS DOMÉSTICO

04-MECANICO DE AUTO EM GERAL

03-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS

04-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EM GERAL

03-MECÂNICO DIESEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

04-MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

04-OPERADOR DE CALDEIRA

04-OPERADOR DE EVAPORADOR NA DESTILARIA

04-PINTOR DE AUTOMÓVEIS

04-TORNEIRO AJUSTADOR

04-TURBINEIRO NA REFINAÇÃO DE AÇUCAR

03-TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

SINE GUARABIRA

02-ATENDENTE TELEMARKETING

02-BALCONISTA DE CREDIÁRIO.

SINE SAPÉ

02-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

02-VIGILANTE.