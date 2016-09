Procissão em carreata levará fiéis de Campina Grande e imagem de Nossa Senhora da Conceição a São Domingos do Cariri nesta quarta

A igreja católica está convidando os fiéis de Campina Grande para a procissão, em forma de carreata, que levará a imagem de Nossa Senhora da Conceição para a cidade de São João do Cariri.

A carreata sairá de Campina Grande às 17h desta quarta-feira, dia 7 de setembro, com destino à Igreja de Nossa Senhora dos Milagres, em São João do Cariri, onde os fiéis participarão de uma celebração, às 19h, presidida pelo Padre Valdir, que reunirá o povo católico de São João do Cariri e de várias cidades da região.

Em São João do Cariri, os fiéis também poderão passar pela Porta Santa da Misericórdia, na igreja matriz de Nossa Senhora dos Milagres.

A visita dos fiéis de Campina Grande a São João do Cariri ocorre em retribuição à recente visita que os fiéis caririzeiros fizeram em peregrinação à Porta Santa da Misericórdia, na Catedral de Campina Grande, trazendo a imagem de Nossa Senhora dos Milagres.