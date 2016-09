Prefeitura de Campina Grande encerra programação em homenagem à Pátria com desfile em São José da Mata

Encerrando as atividades do mês de setembro, em homenagem à Independência do Brasil, a Prefeitura de Campina Grande reuniu na tarde deste domingo, 11, em São José da Mata, centenas de pessoas que acompanharam com entusiasmo o desfile cívico promovido naquele distrito. Realizado nas ruas Benício Fernandes e Cícero Alexandrino, o evento contou com a participação de dez escolas públicas e privadas, além de outras instituições civis e religiosas.

Também se apresentaram no desfile as bandas marciais do distrito e de outras cidades, além do Corpo de Bombeiros. A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) organizou o tráfego de veículos para não haver congestionamentos.

A Escola Municipal São Clemente, que tem 57 anos de fundação, apresentou o trabalho desenvolvido com as crianças na área da literatura. Já a Escola Municipal Maria Salomé apresentou o resultado do trabalho, realizado em sala de aula, sobre diversidade cultural. A secretária Municipal de Educação, Iolanda Barbosa, acompanhou o desfile e entregou os troféus de congratulações para todas as entidades que participaram do evento.

As escolas também mostraram a importância do esporte e representaram os atletas que disputaram a Olimpíada do Brasil 2016. Essa apresentação foi por meio das crianças que praticam educação física nas escolas da rede municipal de ensino.

Ao avaliar a programação em homenagem à Independência do Brasil, Iolanda Barbosa, destacou a participação expressiva do público nos quatro desfiles realizados durante o mês de setembro, ressaltando a iniciativa da gestão municipal em valorizar os distritos de Campina Grande, descentralizando as atividades comemorativas do mês de setembro.

Ela elogiou o exercício da cidadania que marcou os desfiles realizados na quarta-feira da semana passada, 07 de Setembro, no centro de Campina Grande e distrito de Galante, e depois neste domingo, 11, em Catolé de Boa Vista (manhã) e São José da Mata (tarde).

“Nós últimos anos, por iniciativa dessa gestão, os distritos estão realizando seus próprios desfiles, prestigiando a população local que nem sempre tem a oportunidade de assistir ao tradicional desfile realizado no centro de Campina Grande. Enfim, avaliamos que toda a programação foi realizada de forma exitosa, com respeito à pátria e enaltecimento à Independência do Brasil, como deve ser”, concluiu Iolanda Barbosa.