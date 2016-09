A noite da última quarta-feira, dia 7 de setembro de 2016, marcou a posse solene da nova diretoria da instituição cultural mais antiga da Paraíba, o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP, tendo como Presidente o historiador e médico Guilherme Gomes da Silveira D’Ávilla Lins.

Fundado no dia 7 de setembro de 1905, o Instituto vem ao longo destes 111 anos buscando promover a história e a memória do Estado através da captação de documentos e publicações, criando o maior e mais organizado acervo documental da Paraíba com aproximadamente 32 mil documentos. Sua sede é em João Pessoa e recebe diariamente pesquisadores de todo o Brasil.

Guilherme, simples como o é, até tentou quebrar um pouco o protocolo, recebendo alegremente os convidados na porta do Instituto, no entanto, o que o esperava era exatamente uma ritualística centenária. Portando a medalha de sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Guilherme foi recebido por um corpo de sócios efetivos, todos portando a medalha ‘Irineu Pinto’ no auditório Humberto Nóbrega. Muito aplaudido, Guilherme foi chamado à mesa. O evento ocorria no segundo andar do prédio do IHGP e ao mesmo tempo era transmitido em um telão na Biblioteca Irineu Pinto. Este cuidado foi promovido para atender a muitos confrades e confreiras, evitando a subida de escadas (há um projeto para a instalação de um elevador na SUPLAN!)

Piso e teto de madeira, paredes ornadas de telas à óleo de antigos presidentes do Instituto, esculturas; ali estávamos envoltos em um ritual centenário, cheiro e áurea do passado… momento único! Este lugar que celebrou diversos intelectuais acabou de imortalizar mais um presidente. Emocionado, Guilherme recebeu o cargo solenemente do então Presidente Joaquim Osterne Carneiro e foi ao púlpito fazer seu discurso (que será publicado posteriormente em plaquete, como são todos os discursos de posse, mais uma tradição!).

Escritor laborioso, grande pesquisador da História colonial da Paraíba, Guilherme D’Ávilla Lins leva uma imensa bagagem intelectual para a presidência do Instituto e o próximo triênio, sem dúvidas, será de muito trabalho. De Campina Grande, fui prestigiar a posse com os historiadores Vanderley de Brito e Erik Brito representando o Instituto Histórico de Campina Grande e a Sociedade Paraibana de Arqueologia.

Parabéns amigo Guilherme, temos a certeza que o bom trabalho realizado por Joaquim Osterne terá continuidade e que com sua desenvoltura enfrentará firme todos os desafios postos neste mandato. Ganha o IHGP que se mantém de pé depois de um século, ganha a História e o historiadores da Paraíba.