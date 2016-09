Pesquisa do Procon-PB constata variação de até 39,68% nos preços da cesta básica na Capital

A Autarquia do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB), por meio do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou uma pesquisa nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, em supermercados populares de João Pessoa, onde detectou altas variações nos preços das cestas básicas. Os itens que compõem a cesta básica são carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes (tomate), café em pó, frutas (banana), açúcar, banha/óleo, manteiga e pão francês.

Os dados são baseados no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e destaca que o menor valor para a compra da cesta é R$ 272,91, em supermercado localizado próximo ao Shopping Sul, nos Bancários. Enquanto isso, no mesmo bairro, outro supermercado apresentou o maior valor da cesta básica na Capital: R$ 381,20. A diferença no valor da cesta chega a R$ 108,29, numa variação de 39,68%.

Já o valor das cestas nos supermercados localizados na Avenida Epitácio Pessoa, custam de R$315,48 , R$ 331,17 até R$377,37 .

Dentre os itens que compõem a cesta, o produto que apresentou maior diferenciação de preços foi o feijão carioca e preto, com valores que variaram de R$ 8,79 a R$ 13,43 e de R$ 7,69 a R$ 9,38, respectivamente. Já o leite (1 litro sem tampa) apresenta variação razoável de R$ 3,89 a R$4,80. A margarina, de 250g, varia de R$1,69 a 3,04.

Para conferir a variação completa por produtos e supermercados pesquisados, basta acessar o seguinte endereço eletrônico: procon.pb.gov.br

Planilha da cesta básica de setembro