Operação contra pedofilia resulta na prisão de 64 pessoas em São Paulo

Uma operação contra acusados de pedofilia deflagrada hoje (2) resultou na prisão de 64 pessoas no interior do estado de São Paulo. Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa, estão envolvidos os departamentos de Polícia de Presidente Prudente, Rio Preto, Bauru e Araçatuba.

Ainda de acordo com o secretário, foi apreendido “farto material” ligado a exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante o dia devem ser feitas novas diligências contra os acusados.

Polícia Federal

No último dia 11 de agosto, uma operação da Polícia Federal contra acusados de pedofilia resultou na prisão de 15 pessoas no Distrito Federal e em Goiás.

Ao todo, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, sendo 29 no Distrito Federal, três em Anápolis, em Goiás, um em Vila Velha, no Espírito Santo, e dois no Mato Grosso, nas cidades de Cuiabá e Sinop.

Um dos coordenadores da operação, o delegado Estênio Souza, afirmou que os envolvidos foram identificados a partir de monitoramento feito pela instituição na internet.