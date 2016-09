OAB-PB lança Comitê de Combate ao Caixa 2 nas eleições na Subseções de Campina Grande, Sousa e Cajazeiras

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, e o secretário geral da OAB-PB, Assis Almeida, lançaram, na última sexta-feira (02), o Comitê de combate ao Caixa 2 nas eleições deste ano nas Subseções da OAB de Campina Grande, Cajazeiras e Sousa.

Em Campina Grande, o evento contou também com a participação de advogados e membros dos Comitês da OAB na cidade, a exemplo do presidente da Subseção de Campina Grande, Jairo Oliveira. Em Cajazeiras, o Comitê é composto por cinco advogados: Caio Feitosa Ramalho Galvão, Paloma Breckenfeld Alexandre de Oliveira, Francisco Francinaldo Bezerra Lopes, Silas Victor da Silva Marçal e João de Deus Quirino Filho, que é também presidente da Subseção da cidade.

Na cidade de Sousa, participaram do lançamento o presidente da Subseção Lincon Bezerra de Abrantes; a vice-presidente Adélia Marques Formiga, e tesoureiro Francisco Dinarte de Sousa Fernandes.

De acordo com Paulo Maia, a criação do Comitê possibilita a sociedade um mecanismo para denunciar irregularidades nas campanhas deste ano.

“O Comitê contra o Caixa dois está sendo instalado hoje na Subseção de Campina Grande, desta forma, a OAB se coloca à disposição da sociedade, assumindo um protagonismo que ela tem de ser, um vetor de acolhimento de denúncias contra a prática de crime eleitoral. Através do telefone, de um aplicativo do Conselho Federal ou de um hotsite criados pela Instituição, o cidadão pode fazer sua denúncia e assim ser partícipe nesse mecanismo de luta e combate contra a corrupção eleitoral”, afirmou.

O presidente da OAB-PB destacou ainda que a política deve ser um lugar de homens e mulheres comprometidos e que a sociedade possa ser um lugar melhor para todos. “Um tijolo de cada vez, porque não mudaremos esse cenário da noite para o dia. Fico muito feliz por iniciar essa peregrinação. Hoje ainda instalaremos Comitês em Sousa e Cajazeiras e a semana que vem nas demais Subseções, para que as pessoas saibam que a OAB está ao seu lado nas lutas em que ela precisar. Estamos ao lado da sociedade”, disse.

O presidente da Subseção da OAB de Campina Grande, Jairo Oliveira, também destacou a importância da instalação do Comitê na cidade. “Além do voto consciente, os cidadãos auxiliem na vigilância contra a prática do caixa 2 eleitoral, um exercício pleno da cidadania”, afirmou. João de Deus Quirino Filho disse que o funcionamento do Comitê na OAB Cajazeiras é mais uma prestação de serviço em favor da sociedade e busca privilegiar eleições limpas, com observância à lei e respeito à cidadania.

Em caso de suspeita, denuncie: www.caixa2.oabpb.org.br ou pelo telefone (83) 99328-7232. Os eleitores também podem auxiliar os trabalhos, baixando o aplicativo ‘Contra o Caixa 2’, que vai receber denúncias que serão analisadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais. Clique aqui e baixe o aplicativo.