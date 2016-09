Na Vila Olímpica: final da etapa Litoral da Copa Paraíba será neste sábado (4)

A etapa do Litoral da Copa Paraíba de Futebol Raimundo Braga 2016, para garotos até 15 anos, terá o encerramento neste sábado (3), às 15h, na Vila Olímpica Parahyba. A competição, que é organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), terá como finalistas a Escolinha do Mescias, da cidade de Mari, e o Esporte Clube, de Alhandra.

Nesta etapa que abrange o Litoral, 40 clubes das cidades de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Alhandra, Pitimbu, Caaporã e Mari, participaram das disputas. “Chegou o momento de saber quem vai levantar o troféu da etapa de João Pessoa, como podemos falar. Em 2016, todas as regiões já possuem seus respectivos campeões com exceção de João Pessoa, Sousa, Mamanguape e Princesa Isabel”, explicou o coordenador geral, professor Mineiro.

“A Escolinha do Messias, que apesar de ser oriunda de um município distante 78 quilômetros da Capital, que é Mari, sempre fez questão de jogar pela região do Litoral, tendo inclusive conquistado título em 2013, primeiro ano de disputa da Copa. Agora, será um duelo de um representante do Litoral Sul, que é Alhandra contra Mari”, concluiu o coordenador.

Para o secretário Bruno Roberto, titular da Sejel, a final realizada na Vila Olímpica faz resgatar a história do complexo com o futebol. “A Vila Olímpica Parahyba, que foi reconstruída e entregue em 2015, voltará a sediar uma final de uma competição de futebol, resgatando um pouco de sua história. É importante lembrar que na Vila aconteciam os jogos do Campeonato Paraibano e ainda foi palco da memorável partida entre o Santos, de Pelé, e o Botafogo-PB, onde o atleta do século fez o seu gol de número 999 na carreira”, destacou.