Membro de delegação olímpica é punido por erguer bandeira russa no desfile

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) decidiu punir um membro da delegação de Belarus por carregar uma bandeira da Rússia durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, ontem (7) no Estádio do Maracanã. A Rússia foi banida desta edição da Paralimpíada por decisão do comitê devido aos casos de doping de atletas do país.

O membro da delegação bielorussa teve sua credencial cancelada. O homem carregou a bandeira da Rússia enquanto os atletas de seu país desfilavam no estádio. De acordo com o IPC, o homem era um convidado do comitê de Belarus e nem deveria estar desfilando.

“O IPC entrará em contato com o NPC (comitê paralímpico nacional) de Belarus nesta manhã para lembrá-los de que protestos políticos são proibidos nos Jogos Paralímpicos”, informa a nota do IPC.