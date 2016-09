Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.855 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (10). O sorteio ocorreu no Rio de Janeiro (RJ).

Veja as dezenas sorteadas: 06 – 10 – 15 – 24 – 38 – 39.

A quina teve 55 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 33.818,44 . Outras 4.074 apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 652,22 cada uma.

A estimativa de prêmio do próximo sorteio, que será realizado no dia 14 de setembro, é de R$ 22 milhões.