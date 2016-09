A noite desta terça-feira (13/set) terá o lançamento do livro “A Invenção de um Lugar: vivências e memórias da Favela da Cachoeira” (EDUFCG, 174 páginas), da historiadora Hilmaria Xavier Silva. O livro é resultado da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em História da UFCG.

O livro conta a História da Favela da Cachoeira, considerada pelo senso comum a favela campinense portadora das piores condições habitacionais. Além da falta de saneamento, coleta de lixo, pavimentação e outros serviços básicos, os moradores locais conviviam com o desabamento de encostas e barreiras. Por mais de quatro décadas, dezenas de casas foram ao chão no período de chuvas, deixando famílias inteiras desabrigadas. A favela chegou a ter, entre os anos de 1959 e 2006 (datas que marcam respectivamente o início de sua formação espacial e a desconstrução daquele lugar enquanto espaço habitado) cerca de 2.336 habitantes, 670 habitações, sendo 40% delas em situação de risco.

O livro traz ainda relatos orais de memórias de ex moradores da favela, que contam como era viver na favela, contam suas conquistas decorrentes de suas lutas sociais que resultaram na mudança dos moradores para o Bairro da Glória.

A autora chegou a este objeto de estudo por duas razões: uma razão pessoal, pois sempre foi moradora da zona leste da cidade e cresceu próximo a favela, ouvindo seus moradores, ouvindo o discurso da mídia e a forma como a favela era propagandeada pela sociedade, e por uma razão acadêmica, pois uma História formal sobre a favela da Cachoeira ainda não havia sido contada, e para contribuir com os debates historiográficos acerca dos populares da cidade de Campina Grande.

Com este livro, a autora deseja mostrar que a Favela da Cachoeira não foi somente um lugar de violência e precariedade, mas foi também um lugar de afetividades, festejos, lutas e conquistas.

A EDUFCG em 2016 está promovendo publicações de livros a partir de dissertações apresentadas em seu Mestrado em História. Além de Hilmária, Bruno Gaudêncio e Gláucia Freire tiveram seus trabalhos publicados com os títulos: ‘Signos do Efêmero: repercussões do modernismo em Campina Grande nas décadas de 1920 e 1930’ e ‘Encontros, diálogos e agências: circularidades culturais entre indígenas Tarairiú e missionários na Paraíba setecentista’ respectivamente, ainda sem datas marcadas para lançamento.