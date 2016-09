Inscrições para concurso do HUAC começam nessa sexta

Começam nessa sexta-feira, dia 2, as inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para o preenchimento de 293 vagas para o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), em Campina Grande. O prazo se encerrará às 14 horas do dia 3 de outubro.

São oferecidas 89 vagas para especialidades na área médica e 176 para a área assistencial, com mais 28 para cargos administrativos.

As inscrições poderão ser realizadas via internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br das 8h dessa sexta-feira, dia 02, até às 14h do dia 03/10, no horário oficial de Brasília, ou, presencialmente (com atendente, para quem não tem acesso à internet) na Lan House Connect no Cirne Center, centro de Campina Grande, das 8h30 às 12h e das 14h às 18h, de segunda à sexta-feira (exceto feriados) e, no último dia (3/10), até as 14h.

Área Médica – 89 vagas

Taxa de inscrição: R$ 150

Edital

Quadro de Vagas

Área Assistencial – 176 vagas

Taxa de inscrição: R$ 65 (Nível Médio) e R$ 85 (Nível Superior)

Edital

Quadro de Vagas

Área Administrativa – 28 vagas

Taxa de inscrição: R$ 65 (Nível Médio) e R$ 85 (Nível Superior)

Edital

Quadro de Vagas

Mais informações, acesse o site da Ebserh.