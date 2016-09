Estudantes do Samu na Escola se destacam no desfile de Sete de Setembro

Oitenta crianças que participam do programa Samu na Escola, em Campina Grande, entraram na avenida Floriano Peixoto na manhã desta quarta-feira, 07, para o tradicional desfile cívico-militar de 07 de Setembro. As crianças foram acompanhadas por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por ambulâncias do serviço.

O público ficou encantado ao ver o desfile dos jovens vestidos com os macacões de socorristas do Samu. As crianças que fazem parte deste projeto são estudantes da rede municipal de ensino. Ao todo 46 entidades desfilaram e a organização do evento estima que houve a presença de mais de cinco mil espectadores.

O Samu na Escola foi criado em 2014, pela atual gestão municipal, com o intuito de educar crianças e jovens para a importância desse serviço, como solicitar o socorro do Samu e orientar para o fim da prática de trotes. Desde 2014, o número de falsas chamadas de socorro já foi reduzido em 75%.

Os alunos recebem orientações também sobre como prestar os primeiros socorros e, ao final do curso, com duração de uma semana em cada escola, uma turma é formada com os chamados “samuzeiros mirins”, que recebem os macacões do serviço. Há três anos, eles fazem parte da programação do desfile.

Outras iniciativas de sucesso da Prefeitura de Campina Grande também foram apresentadas, a exemplo do projeto “Minha Árvore”, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), que hoje é uma experiência modelo para todo o país.