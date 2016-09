De dois em dois anos, temos a festa da política em todo Brasil, ou melhor dizendo, um espetáculo da campanha eleitoral, afora os grandes eventos (passeatas, carreatas, etc) com toda a chapa de campanha envolvida, temos os pequenos arrastões, os eventos organizados por um só candidato(a) a cargo legislativo.

Observei no bairro em que moro, um circo que se forma por quase todos os dias, ou melhor, ocupando às vezes tardes inteiras da comunidade. Refiro-me aos “arrastões”, movimentações em que os candidatos tentam exibir que são populares na comunidade e que ali são muito queridos, pois a intenção é contagiar e arregimentar votos.

De início, um (ou mais!) carro de som ecoa, durante toda a manhã, o anúncio de que naquele bairro: “teremos o grande arrastão do candidato fulano de tal e que na oportunidade estará abraçando a comunidade…”. Estes veículos barulhentos trazem uma grande informação pra muita gente: a partir de então, jovens, moços, mulheres, adultos, se programam e ficam de apronto esperando este candidato, pois segundo seus pensamentos, dali pode-se ter uma oportunidade de ganhar qualquer coisa, quem sabe um emprego?

E assim o evento se inicia. O percurso elaborado é percorrer meia dúzia de ruas. No lugar marcado para início, param dois ou três ônibus de onde desembarcam dezenas de pessoas, umas com papel definido: ficarem enfileiradas portando a bandeira com as cores e número do(a) candidato(a), o restante com a missão de “engrossar o coro”, cantar o jingle de campanha, dançar e constituir um número razoável de pessoas, o que vem a caracterizar o dito arrastão.

Desta forma, as cortinas se abrem e o espetáculo tem início. Um carro com um reboque portando um “paredão de som” (muito potente por sinal) começa a tocar repetidamente o jingle (decoramos até sem querer!), o grupo de entusiastas da campanha começa a cantar, aparecem as crianças, que enlouquecem (no bom sentido) com tanta algazarra, pegam logo as bandeiras que são distribuídas e seguem aquele movimento, correndo de um lado pro outro fascinadas. Foguetões estouram a todo o tempo… O candidato desce de seu automóvel de luxo, com roupa elegante e excesso de perfume e inicia o “corpo-a-corpo”. Sai de residência em residência cumprimentando cada popular em sua porta, pedindo o voto, afirmando que trabalhará em melhoria da vida do povo e, graciosamente, distribui abraços, xeros e beijos.

“- Ele deu um beijo em mim…”; “- Ele falou comigo, ó!”, “- Ele entrou pra falar com mãe, na cadeira de rodas, ele beijou ela…”; “- Ele é muito simpático…”; “- Ele é sincero, viu como falou com agente?”; “- Ele tomou um cafezinho aqui, tá vendo?”; “- A música é tão bonita… vou votar nele, voto sim!”; “- Eita, olha o Dotô, to toda emocionada…”; “-Pense como ele é humilde…”. Estas são algumas das frases que mais se escuta. Outro grupo de pessoas, tenta “se chegar” a alguns assessores da campanha: “- Olha, aquele cara bem arrumado ali, deve ser assessor dele, vamo lá…”, e assim, muitos populares pensam em pedir algo, desde tijolos, telhas, um colchão, cadeira de rodas e toda sorte de coisas que atendem aos problemas imediatos destes moradores. Aproveitam-se da triste condição de políticos adquirirem votos mediante um destes favores, no entanto, mesmo com a graça alcançada, nos dias de hoje, não se pode garantir a fidelidade deste eleitorado.

Há aquelas pessoas que colam nos candidatos e assessores e pedem emprego, recebendo entre beijos e abraços a resposta: “- Deixe seu telefone com ele, que é meu assessor…”. Enquanto isso, um outro grupo de pessoas, absorve o evento como se fosse um mini-carnaval fora de época, colam atrás do paredão de som e dançam, ensaiam passos, se divertem em grupo. Não é difícil ver uma ou outra pessoa com uma lata de cerveja, “curtindo” o momento, deleitando-se nas ruas: “- Não to fazendo nada mesmo…”.

Em termos de divertimento, tenho a impressão de que ninguém vence as crianças, elas são as que mais se divertem… pulam, brincam, correm, disputam os “santinhos”, que carinhosamente colecionam, e não se contêm (até dizem que votam no tal candidato…). Vem aquele barulhão da rua vizinha e em instantes as ruas mais próximas já estão repletas de gente nas calçadas, esperando o “desfile” passar em sua porta, e as crianças? Ansiosas, chegam perto; por vezes até pegam na mão do(a) candidato(a) e são beijadas.

Passados o paredão, o grupo de porta-bandeiras, os “foliões”, os assessores e até alguns funcionários dos candidatos, que vez por outra conseguimos os identificar em meio ao povo ou mesmo portadores de cargos comissionados conseguidos nas várias esferas governamentais pelo referido candidato (estariam compulsoriamente?); passado todo esse povo, inclusive o candidato, avistamos três ou quatro automóveis modelo de luxo, que certamente é de propriedade dos assessores e um deles do candidato, todos fechados, com vidros escuros (parecem até que andam sozinhos!) e no fim da última rua, os ônibus aguardam os “figurantes” do espetáculo.

A música termina, as cortinas se fecham e o(a) candidato(a) entra em seu veículo, carrega consigo todos que para ali levou e se dirige a outra plaga, outro burgo, para encenar um novo espetáculo. A população, fica sempre naquele misto de alegria e decepção, as crianças gritam dizendo: “- Painho, eu vou votar nela, vote também!” e a fidelidade àquele candidato termina com a chegada de um novo arrastão (as pessoas parecem até que preferem a bola da vez). Esse é o espetáculo da campanha eleitoral.